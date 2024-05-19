محافظ الحسكة يتوعد المقصرين بالمحاسبة

الحسكة -اسماعيل مطر

توعد محافظ الحسكة، الدكتور لؤي صيوح، خلال أعمال الدورة الثالثة لمجلس المحافظة، بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق مديرية الخدمات واللجان المنفذة والمشرفة بخصوص سوء تنفيذ طريق الطواريج بريف القامشلي، مؤكداّ أنه لن يتم التهاون أو التراخي في القضايا التي تهم المواطن.

ودعا المحافظ الفلاحين والمزارعين إلى تسويق كامل انتاجهم من الحبوب للموسم الحالي لاسيما أنه ذلك يشكل واجبا ومهمة وطنية.

وبين الدكتور عيسى خلف مدير الصحة أنه تم الانتهاء من إنجاز أعمال الصيانة والترميم للطابق الثاني لمشفى اللؤلؤة الطبي وسط المدينة.

وأشار الدكتور عمر العاكوب، مدير الهيئة العامة بالقامشلي، إلى أنه تم تركيب 35 طرفا صناعيا للمواطنين الذين فقدوا بعض أطرافهم السفلية ولاسيما فئة الأطفال.

وأوضح المهندس عمار الأحمد مدير فرع حبوب القامشلي أنه يوجد في مستودعات المؤسسة نحو مليون و 400 ألف كيس خيش سيتم بيعها للفلاحين، مؤكدا أن جميع المراكز جاهزة لاستلام كميات الحبوب المتوقع شراؤها هذا العام، وطالب حمد الشيخ علي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بزيادة الاهتمام والرعاية للنادي من أجل تنفيذ كافة مشاركاته الرياضية التي أصابها الضمور نتيجة الإفلاس المادي خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتركزت مداخلات وتوصيات أعضاء مجلس المحافظة على ضرورة الإسراع بتأمين مياه الشرب للأهالي في ظل تعمد الاحتلال التركي ومرتزقته قطع مياه محطة علوك الواقعة في منطقة رأس العين المحتلة، وزيادة عدد محطات التحلية، وفرز صهاريج لنقل المياه من المناهل إلى مركز أحياء المدينة في ظل تجاوز سعر البرميل الواحد الـ 8000 ليرة سورية.

وتطرقت المداخلات إلى ضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الشاردة المنتشرة في أحياء مركز المدينة، والتي باتت تؤثر على دوام التلاميذ، وتأمين مادة الخبز للعاملين في مالية القامشلي بشكل يومي، علما بن عددهم 120 عاملا، إضافة إلى ضرورة صيانة مدارس فرفرة وابو قصايب وتل غزال بريف القامشلي، والعمل على ترميم الطرق في قرى البوير والحلوة وتل أحمد ورحية السودا والصالحية.