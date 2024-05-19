إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة حادثي سير بحمص

حمص- البعث أون لاين

وقع مساء اليوم حادثي سير قرب ضاحية المجد بحمص.

وصرح الرائد إياد المحمد قائد فوج إطفاء حمص لـ”البعث أون لاين”، بأن وقوع الحادثين بسبب اشتعال النيران بالأعشاب وتصاعد دخان كثيف وحجب الرؤية على طريق الذهاب، حيث اصطدمت سيارة سياحية نوع فان واشتعلت النيران وتم اخمادها من قبل عناصر فوج إطفاء حمص.

كما اصدمت سيارتين بباص بولمان على طريق الإياب، حيث وقعت إثر الحادث ثلاث إصابات، وتم إسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف قائد الفوج: إن عناصر الفوج أخمدوا سيارة تحترق عند محطة القطار في حي المحطة.