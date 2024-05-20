الجو بين الصحو والغائم وفرصة لهطل الأمطار في بعض المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، مع بقاء الأجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويكون سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…