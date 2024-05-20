الداخلية السلوفاكية تحقق باحتمال وقوف جهة خارجية وراء محاولة اغتيال فيتسو

براتيسلافا-سانا

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك أن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو مدفوعاً من قبل جهة ما.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اشتوك قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه بعد ساعتين من الحادثة تم مسح سجل المعتدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تنفذ من قبله أو من قبل زوجته.

وأشار اشتوك إلى أن الجهات المختصة تحقق في فرضية أن المتهم أقدم على إطلاق النار تجاه رئيس الوزراء بتحريض مدبر من جهة خارجية.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على فيتسو مبينة أنه اعترف بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وكان وزير الدفاع روبرت كاليناك أعلن أن فيتسو تجاوز مرحلة الخطر بعدما تعرض لمحاولة اغتيال بسبب رفضه التوجه الأوروبي لدعم النظام الأوكراني بالأسلحة والذخائر.