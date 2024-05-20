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20-مايو-2024
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رسالة تعزية من مجلس الشعب إلى مجلس الشورى الإسلامي بوفاة الرئيس الإيراني
المقداد يوجه لباقري كني رسالة تعزية بوفاة رئيسي وعبد اللهيان
نشرة الإعلانات العدد 1153 / الثلاثاء 21-5-2024/ 15 صفحة
العدد 17668 الاثنين 20-5-2024
مفاوضات الأزمة الأوكرانية يجب أن تقوم على الوعي
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العدد 17668 الاثنين 20-5-2024
20-مايو-2024
العدد 17668 الاثنين 20-5-2024
مفاوضات الأزمة الأوكرانية يجب أن تقوم على الوعي
نشرة الإعلانات العدد 1153 / الثلاثاء 21-5-2024/ 15 صفحة
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