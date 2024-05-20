الكهرباء والسكن و الإتصالات تتصدر مناقشات مجلس حلب

حلب – رفعت الشبلي

ناقش أعضاء مجلس محافظة حلب واقع الإتصالات و توزع البوابات و الحصول عليها ، اضافة إلى الوضع السيء للكهرباء و عدم تغذية بعض الأحياء الشرقية في المحافظة و اعادة النظر بتوكيل مشاريع الصرف الصحي للبلديات .

و بين مدير شركة الصرف الصحي المهندس محمد بهاء حاج حسين أن انشاء مشاريع الصرف الصحي محصورة بالشركة دون تدخل البلديات مع ضرورة وجود محطات المعالجة الجديدة أو قائمة ، علماً أن موضوع الصيانة هو تعاون بين الطرفين.

وأوضح المهندس سالم حبيب مدير فرع مؤسسة الاسكان أنه يحق لكل مكتتب متوقفة بطاقته اعادة الارتباط وذلك بدفع مبلغ صادر عن المؤسسة العامة للاسكان بعد تسوية البطاقات لمشاريع الإسكان للمتأخرين عن الدفع ،علماً أن الدفع للمصرف العقاري محصور بالدفع الإلكتروني .

وعن عدم تغذية الكهرباء للأحياء الشرقية للمحافظة استعرض المهندس محمد عبدالقادر نائب مدير شركة الكهرباء واقع الكهرباء و قلة عدد المحولات وطرق توزيع الحمولات على الشبكة لتخفيف الأعطال خلال فترة الصيف ، مبيناً الصعوبات التي تعيق عمل الشركة من نقص في اليد العاملة و السرقات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء في الأرياف .

بدوره أوضح مدير فرع السورية للإتصالات المهندس محمد انور الرهوان أن حصة حلب من البوابات بلغت 49 ألف بوابة لكل مقاسم المدينة و الريف ، مستعرضاً طرق الحصول على البوابات و أماكن التخديم و المناطق المستهدفة للمشاريع القادمة .