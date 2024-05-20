تعيين محمد مخبر رئيساً بالوكالة.. وعلي باقري كني قائماً بأعمال وزارة الخارجية في ايران

أصدر قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي بياناً عزى فيه باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، معلناً الحداد العام لمدة 5 أيام.

كما أعلن السيد الخامنئي تولي نائب الرئيس محمد مخبر مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من الدستور، داعياً إياه ورئيسيّ السلطة القضائية والتشريعية، للتحضير لإقامة انتخابات رئاسية خلال 50 يوماً.

وبدوره شدّد الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر على مواصلة طريق الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي من دون أي خلل خلال جلسة استثنائية مع رئيسي السلطتين القضائية والتشريعية.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية،تعيين مساعد وزير الخارجية، علي باقري كني، قائماً بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية.