جيش التحرير الفلسطيني يعزّي باستشهاد رئيسي

دمشق-سانا

قدمت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التعازي للحكومة والشعب الإيراني باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وقالت رئاسة هيئة الأركان في بيان لها: إن “استشهاد هذه الكوكبة من المقاومين الأبرار مع ما يتركه من ألم في النفوس لما قدموه من مسيرة عطرة زاخرة بالعطاء والإخلاص لإيران ولفلسطين يجعلهم مشاعل يقتدي بها المناضلون في سيرهم الحثيث على طريق الحق والعدل، ورفض الظلم والعدوان، ومحاربة الشر، ودعم المظلومين المقهورين، والدفاع عن المقدسات والقيم النبيلة”.

ونوه البيان بالدعم الذي قدمته إيران في عهد رئيسي لنضال ومقاومة وصمود شعبنا العربي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني، مضيفاً: “إننا في جيش التحرير الفلسطيني، ومعنا جماهير شعبنا الفلسطيني، وأحرار وشرفاء النهج المقاوم، إذ نشارك الشعب الإيراني الشقيق الألم العميق بهذا المصاب الجلل، وهذه الخسارة لفلسطين وإيران، فإننا نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها السيد علي الخامنئي وللحكومة الإيرانية والشعب الإيراني، ولذوي الشهداء الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته”.