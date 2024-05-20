دول عربية وعالمية تقدّم التعازي لإيران باستشهاد رئيسي ورفاقه

الأرض المحتلة-عواصم-تقارير

قدّمت العديد من الدول التعازي، وعبرت عن تضامنها مع إيران شعباً وحكومةً في مصابهما الجلل، بعد استشهاد رئيس إيران إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وقدم رئيس روسيا، فلاديمير بوتين تعازيه إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي. وقال بوتين في برقية: “نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني والكارثة الجوية التي تسببت بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالدولة”، مبيناً أن رئيسي قد أسهم في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا كصديق مخلص لروسيا على نحو لا يقدر بثمن وبذل في ذلك جهوداً كبيرة، ما أثمر عن تطور العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الإستراتيجية”.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه للحكومة الإيرانية وشعبها. وقال: أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للرئيس إبراهيم رئيسي، وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما.

وقد أعلنت باكستان يوم حداد وتنكيس العلم احتراماً للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

كذلك قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة تعزية للحكومة الإيرانية: “نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصاً مثالياً وقائداً استثنائياً في العالم.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه ومواساته لإيران. وقال في حسابه الرسمي على منصة إكس: “نقدم خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم، وندعو الله لهم بالرحمة ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة”. من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعازيه للشعب الإيراني. وقال في برقية تعزية للحكومة الإيرانية: نشعر بحزن عميق إزاء نبأ الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما نتيجة تحطم المروحية.

كما قدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أحر التعازي والمواساة لإيران حكومة وشعباً، وقال في برقية التعزية: “نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خالص تعازيه للحكومة الإيرانية وشعبها، وقال في بيان: ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران”.

وفي لبنان، أعرب حزب الله عن تعازيه ومواساته للحكومة الإيرانية وشعبها. وقال الحزب في بيان: نتقدم بالعزاء للإمام القائد السيد علي الخامنئي ولمسؤولي الجمهورية ‏الإسلامية والشعب الإيراني الصابر والعزيز، ‏وبالخصوص إلى عائلاتهم ‏وكذلك إلى مسلمي وأحرار العالم.‏

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان كان في جميع مواقع ‏المسؤولية وآخرها ‏في وزارة الخارجية، الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل ‏الراية في جميع المحافل السياسية ‏والدبلوماسية في العالم، والمحب لحركات المقاومة ‏والمتفاني في نصرتها ودعمها. ‏