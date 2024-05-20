رسالة تعزية من مجلس الشعب إلى مجلس الشورى الإسلامي بوفاة الرئيس الإيراني

دمشق-سانا

وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رسالة تعزية باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، عبر فيها عن بالغ الأسى وعميق الحزن والتأثر بالنبأ الأليم بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء الوفد المرافق جراء الحادث المؤسف والمؤلم المتمثل بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم.