مفاوضات الأزمة الأوكرانية يجب أن تقوم على الوعي
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي” للسلام في أوكرانيا واللقاءات الدولية المستندة إليها لن تكون وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف.
ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في قناتها على تلغرام: نتساءل من يخدعون بهذه “الصيغة”.. أنفسهم أم الشعب الأوكراني.. لن تكون صيغة زيلينسكي والتجمعات الدولية المستندة إليها سوى أداة لتفاقم أزمة نظام كييف، مضيفة: على ما يبدو يتوقعون أنه مع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا سيكونون قادرين على جمع المزيد من الأوكرانيين الذين سيسدون معهم الثغرات في سفينتهم الغارقة.
وشددت زاخاروفا على أن المفاوضات “ليست رحلة محكوماً عليها بالفشل إلى جنيف، بل هي عمل شاق يقوم على المسؤولية والوعي بالواقع واحترام القانون الدولي وما إلى ذلك”.
من جهةٍ ثانية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن “روسيا ملتزمة بالتعاون الوثيق والمتعمق في القضايا المدرجة مع إيران على جدول الأعمال الثنائي والدولي”، مشيراً إلى أن نهج موسكو يبقى ثابتاً لن يتغير في هذا المجال.
وشدد ريابكوف على أنه “سيتم تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسيتم العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بشكل مستمر”.
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل، مبينةً أن وحدات من القوات الروسية نجحت بتحرير بلدة بيلوغوروفكا، وسيطرت على مواقع أكثر أهمية، وأنه تم صد العديد من الهجمات المضادة على عدد من المحاور، وتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما دمرت القوات الروسية محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إيريست تي” ألمانية الصنع، واستهدفت موقع اجتماع لهيئة قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين لقوات نظام كييف.
إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 مسيرة أوكرانية وقنبلة موجهة من طراز هامر و4 قذائف هيمارس وأولخا، إضافة إلى صاروخ نبتون مضاد للسفن.
كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.