استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم اختصاصي الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، إذ تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات الذي كان متوجهاً إلى رأس عمله في إحدى المدارس، وطالباً مدرسياً. وأصيب 7 آخرون بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومحيط مخيمها”.

واستشهد أمس أسير فلسطيني محرر جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحقه خلال فترة اعتقاله.