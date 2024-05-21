استمرار تقديم الطلبات لعضوية مجلس الشعب في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

اللاذقية – مروان حويجة

واصلت اللجان القضائية في محافظة طرطوس استلام طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الرابع للعام 2024.

وفي تصريح لـ “البعث”، بيّن القاضي ثائر حمادة، رئيس لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في محافظة طرطوس، أن عدد الطلبات وصل مع نهاية اليوم الأول إلى 52 طلباً، وتجاوز في اليوم الثاني الـ 65 طلباً، مبيناً أن اللجنة تمارس عملها بشكل مرن من ناحية دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت بهذه الطلبات خلال خمسة أيام بالقبول أو الرفض، وموضحاً أن الطلب يعتبر مقبولاً إذا مرت مهلة الخمسة أيام ولم يتم اتخاذ قرار من اللجنة وفقاً للمادة ٣٩ من قانون الانتخابات رقم ٥ عام ٢٠١٤، حيث يتم التأكد من الفئة التي ينتمي إليها المرشح، وتصدر اللجنة قراراً بقبول هذه الطلبات بنهاية مدة الترشيح.

من جانبه، بين القاضي هيثم حسن، عضو لجنة الترشيح في محافظة طرطوس، أن عمل اللجنة مستمر لمدة سبعة أيام من ضمنها أيام العطلة، حيث بدأت منذ صباح يوم الاثنين وضمن أوقات الدوام الرسمي بمؤازرة عدد من موظفي الأمانة العامة في المحافظة من ذوي الخبرة في هذه الأمور بالشكل الذي يسهل عملية التقديم، بحيث تكون الإجراءات واضحة وميسرة للمتقدمين.

وفي اللاذقية، تواصلت اليوم عملية تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس محافظة اللاذقية ، وبهدف تقديم التسهيلات أمام المواطنين الراغبين بالتقدم إلى الانتخابات ولتسهيل حصول المتقدمين للترشح على الأوراق الثبوتية المطلوبة فقد أوعز محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال باستمرار العمل في مراكز خدمة المواطن ومديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة يومي الجمعة والسبت القادمين. وفي مركز تقديم طلبات الترشيح ذكر عبد الكريم رومية رئيس دائرة المعلوماتية في أمانة محافظة اللاذقية أن العمل يتواصل في إعداد وإدخال بيانات المرشحين لعضوية مجلس الشعب ، حيث يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى لجنة الترشيح واللجنة القضائية ويتم تسجيل الطلبات بعد التثبت من استكمال الاوراق ، ومن ثم يقوم فريق عمل دائرة المعلوماتية بأتمتة السجلات بشكل موثق من خلال برنامج خاص بإدخال البيانات وهناك برنامج آخر تمّ تجهيزه لدعم كل مايتعلق بالتسجيل المؤتمت المطلوب بما فيه التنتيج النهاىي ضمن مهام واختصاص داىرة المعلوماتية .

ولدى تواجد ” البعث ” في مركز تقديم طلبات الترشيح أكد عدد من المتقدمين إلى الانتخابات أن هناك تسهيلات إجرائية و إدارية أمام جميع المتقدمين بطلبات الترشيح من حيث تقديم كل المعلومات والتوضيحات حول الاوراق المطلوبة واستلامها بكل أريحية وسلاسة مع متابعة كبيرة من جميع القائمين على مركز الترشيح .