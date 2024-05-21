اعتقال إرهابيين من تنظيم “داعش” في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين يعملان بـ “مفرزة تفخيخ” تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان: إنه واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة والتنسيق مع خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تم نصب كمينين محكمين في حي المأمون وحي الانتصار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بالمحافظة، ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين من عصابات “داعش” الإرهابية مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين المذكورين عملا بمفرزة لتفخيخ العجلات والعبوات الناسفة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقد تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة بحقهما.