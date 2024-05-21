الحرارة لانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المنطقة الجنوبية والقلمون وتستمر أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والقلمون تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المناطق الداخلية ومثيرة للغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمي في المناطق الداخلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة في المناطق الداخلية ومثيرة للغبار في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…