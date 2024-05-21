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21-مايو-2024
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تسليم الحبوب اعتباراً من الأحد في اللاذقية
نشرة الاعلانات العدد 1154/ الأربعاء 22/5/2024 /18 صفحة
العدد 17669 الثلاثاء 21-5-2024
بايدن غاضب من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين “إسرائيليين”: ما يحصل في غزة ليس إبادة جماعية؟!..
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية ويناقش قضايا تتعلق بعمل وزارة الصناعة
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العدد 17669 الثلاثاء 21-5-2024
21-مايو-2024
العدد 17669 الثلاثاء 21-5-2024
بايدن غاضب من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين “إسرائيليين”: ما يحصل في غزة ليس إبادة جماعية؟!..
نشرة الاعلانات العدد 1154/ الأربعاء 22/5/2024 /18 صفحة
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