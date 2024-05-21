القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أميركية من نوع “MQ-9” هي الخامسة منذ بداية المعركة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أميركية من نوع “MQ9” في أجواء محافظة البيضاء، في أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء المحافظة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن.

وأضاف سريع، في بيان، أنّ قوات الدفاع الجوي اليمنية أسقطت الطائرة الأميركية باستهدافها بصاروخ أرض – جو محلي الصنع حيث سيتم توزيع مشاهد الإسقاط في وقتٍ لاحق.

وأوضح أنّ عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في مأرب مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية نجحت بإسقاط 5 طائرات من طراز MQ9 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

كما شدّد سريع في ختام بيانه على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركيّ – البريطاني على اليمن، واستمراراً في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.