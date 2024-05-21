المقاومة اللبنانية تستهدف تحركاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع “الراهب”

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية فجر اليوم جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع “الراهب” بالصواريخ والقذائف المدفعية.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌، وبعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك ‏في محيط الموقع عند الساعة الثانية والنصف فجراً قام مقاتلو المقاومة باستهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية”. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس 11 عملية استهداف لمواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية وشمال فلسطين المحتلة، محققةً فيها إصابات مباشرة، وموقعة أفرادها بين قتيل ومصاب.

في المقابل، جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على الجنوب اللبناني، مستهدفاً العديد من القرى والبلدات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن منطقة وطى الخيام تعرضت لقصف معاد بالقذائف الفوسفورية، فيما انفجرت مسيرة أطلقها العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الناقورة كان استهدفه بعدد من الغارات أمس.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدتي بيت ليف ورامية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج.

كما أطلق العدو القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني.