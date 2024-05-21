بوتين يبحث مع رئيس أوزبكستان توسيع التعاون وتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي

طشقند- موسكو -سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف زيادة توسيع التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وفي بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكية: إنه “تم خلال الاتصال مناقشة قضايا زيادة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين طشقند وموسكو وتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين”.

كما أشار البيان إلى أن الرئيسين “ركزا الاهتمام على زيادة حجم التجارة وتنفيذ مشروعات التعاون بين الشركات الرائدة بشكل خاص وسير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بعد اجتماعات القمة والجدول الزمني للفعاليات الثنائية المقبلة”.

وفيما يخص الشأن في أوكرانيا، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين ضرورة إدانة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب.

وقال بوشيلين خلال زيارته معرض الغنائم من المعدات العسكرية الغربية في تل بوكلونايا بموسكو: “لا يوجد لدى سكان دونباس أي شك في أنه يجب إدانة زيلينسكي لأنه مجرم حرب .. فهو نفسه يصدر الأوامر الإجرامية ويتخذ مواقف وإجراءات تعرض سكان دونباس والأراضي المتبقية من أوكرانيا لمخاطر جسيمة”.

وأكد بوشيلين أن أوكرانيا فقدت شرعيتها كدولة في عام 2014، ولذلك كان موضوع مدى شرعية الرؤساء الأوكرانيين محط اهتمام على مدى السنوات العشر الماضية.

ميدانياً: أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم أن القوات الروسية حررت الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل.

وفي تصريح له قال غانتشيف: إن “القوات الروسية تسيطر على نحو 40 بالمئة من المدينة، وتمكنت من التوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية، وطرد قوات نظام كييف من المنطقة”، مشيراً إلى أن هذه القوات مستمرة في التقدم نحو نهر فولشيا، الذي يقسم المدينة إلى قسمين.

ولفت غانتشيف إلى أن فولشانسك هي النقطة الأكثر سخونة حالياً في المنطقة، فيما تستمر المعارك على باقي المحاور.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت صاروخاً ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية، كما اعترضت صباح اليوم مسيرة فوق مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: “تم مساء أمس إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات الصواريخ والمسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود” .

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة “إحباط محاولة من قبل نظام كييف عند الساعة السابعة من صباح اليوم تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك الروسية وتدمير المسيرة”.

وفي السياق نفسه، أعلن منسق العمل السري في مدينة نيكولاييف سيرغي ليبيديف عن استهداف الدفاعات الجوية الروسية محطة قطار في ميناء مدينة تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا بثلاث ضربات ليلاً.

وأضاف: “إن القطارات التي تحمل معدات عسكرية وقذائف عبر مدينة زاتوكا من رومانيا تتوقف في محطة ميناء مدينة تشيرنومورسك على طول الطريق لإعادة الفرز، لافتاً إلى أن هناك العديد من مرافق التخزين بالقرب من المحطة، ويستخدم مركز إليتشيفسك الجمركي أحياناً كنقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة العسكريين والأجانب”.