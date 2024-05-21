تحرير 350 رهينة اختطفتهم “بوكو حرام” شمال شرقي النيجر

البعث – وكالات

أعلن الجيش النيجيري، مساء الاثنين، إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من الأطفال والنساء، من أيدي مسلحي تنظيم “بوكو حرام”، الذين احتجزهم لعدة أشهر أو سنوات شمال شرقي البلاد.

وقال المسؤول البارز في الجيش النيجيري، الجنرال كين تشيغبو، إن “الجيش أنقذ 209 أطفال و135 سيدة و6 رجال كانوا منهكين ويرتدون ملابس بالية ويعيشون في غابة”.

وأضاف أنه “تمّ تسليمهم إلى السلطات في مدينة بورنو”.

وذكر الجيش النيجيري أنه أنقذ الرهائن “خلال عملية عسكرية استمرت عدة أيام في غابة سامبيسا، التي تمتد على طول الحدود مع الكاميرون والنيجر”.

كما أكد أنه “خلال عملية الإنقاذ قتل بعض المتطرّفين، ودمّرت منازلهم المؤقتة”.

وقد نُقل الرهائن المحرّرون في شاحنات إلى مقر حكومة ولاية بورنو، حيث ستتكفّل السلطات بعودتهم إلى ديارهم.