تسليم الحبوب اعتباراً من الأحد في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

يبدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية استلام الاقماح من المزارعين اعتباراً من يوم الأحد القادم في مركزي قبو العوامة ومطحنة الساحل ، وسط تسهيلات أقرها اجتماع تنسيقي عقده محافظة اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال اليوم مع الجهات المعنية بعملية التسويق.

وقدّم مدير فرع المؤسسة المهندس ياسر ملحم عرضا تناول خطة العمل والإجراءات المقترحة،بناء على متطلبات الفلاحين والكميات المنتجة والمتوقع استلامها،مشيرا الى ان الفرع انجز كل مستلزمات العمل المطلوبة في مركزي الاستلام، ومنها معايرة القبابين واختيار الكوادر الكفوءة ووضع بطاقات تعريفية للعاملين وتجهيز الغرف السرية والتحاليل ،والاعلان عن رقم الشكاوي المباشرة لإدارة الفرع والادارة العامة والرقابة.

وناقش المشاركون في الإجتماع مقترحات المؤسسة بما فيها توفير اليات النقل ودفع المستحقات للفلاحين ، حيث أكد مدير فرع المصرف الزراعي المهندس ميلاد عيسى أنه بمجرد وصول القوائم الاسمية وتحويل المبالغ المرصودة مع بدء تسويق المحصول، سيكون المصرف جاهزا لصرف المستحقات ضمن المدة المحددة.

كما أكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس باسم دوبا أن المديرية جاهزة للتعاون مع كل الجهات لتسهيل عملية التسويق، لافتاً في الوقت نفسه الى انخفاض المساحة المزروعة وكمية الانتاج في المحافظة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.مبيناً ان المساحة المزروعة تقارب 7697هكتاراً فيما الانتاج المتوقع يصل الى 16626طناً.

واقرّ الاجتماع مجموعة من الإجراءات والتسهيلات ، تتضمن مساعدة الفلاحين في نقل الأقماح بواسطة آليات المؤسسة أو أي واسطة نقل أخرى وتأمين محروقاتها الى مركزي الاستلام للكميات بحدود 2طن ، واستلام الأقماح من الفلاحين المذكورة أسماؤهم في القوائم الاسمية الواردة من مديرية الزراعة على الهوية فقط بدون شهادة منشأ وتسديد قيمة الأاقماح للفلاحين بما لا يتجاوز 72 ساعة.

كما تضمنت الإجراءات تأجيل أقساط المصرف الزراعي المستحقة على الفلاحين بغير زراعة القمح والغاء براءات الذمة من مديرية المالية وغيرها والمطلوبة من قبل المصرف الزراعي حتى يتم تسديد قيم الأقماح، مع توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمصادرة كافة الاقماح المهربة وحصر المادة بمؤسسة الحبوب.

وأكد المحافظ هلال أن المحافظة جاهزة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل آلية التسويق بما يصب في مصلحة الفلاحين و التخفيف عنهم من التكاليف مشيرا الى ان اللاذقية ليست من المحافظات المنتجة للحبوب بكميات كبيرة لكن لابد من توفير كل مستلزمات تسويق الانتاج بسهولة وأريحية.

واستحوذت آلية تتبع خطة التسويق وأولويات تعزيز نجاحها بشروحات وطروحات قدمها كل من عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الفلاحين المهندس مصطفى مثبوت و عضوا المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك معلا ابراهيم والزراعة بديع كراوي ومعاون قائد الشرطة العميد ابراهيم عبدالله ومديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك احمد زاهر ورئيس اتحاد الفلاحين اديب محفوض ومؤسسة اكثار البذار وممثل غرفة الزراعة .