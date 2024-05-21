 تشييع مهيب للرئيس الإيراني وأمير عبد اللهيان ورفاقهما في تبريز

شيّعت مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في إيران وأولى محطات الوداع، الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما اليوم الثلاثاء.

واستقبلت تجمعات حاشدة من أبناء الشعب الإيراني في تبريز جثامين الشهداء. وأظهرت مشاهد عن انطلاق مراسم التشييع مشاركة حشود كبيرة جداً من الإيرانيين في توديع الشهداء.

وبعد تبريز سيتم نقل جثامين الشهداء إلى مدينة قم ثم العاصمة طهران لتصل أخيراً إلى مدينة مشهد حيث سيُوارى الشهداء الثرى إلى جانب مرقد الإمام علي ابن موسى الرضا.

ومن مشهد،سيطرت أجواء الحزن على المدينة كما في سائر المدن والمحافظات الإيرانية، حيث انتشرت صور الرئيس الشهيد الذي وطّد علاقته بكل أطياف أبناء المدينة.