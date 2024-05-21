حفل تأبيني في السفارة الإيرانية بدمشق وتقديم التعازي بالمركز الثقافي في اللاذقية

أقامت السفارة الإيرانية بدمشق اليوم حفلاً تأبينياً وسجل تعازٍ باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

يتبع….

وفي اللاذقية – مروان حويجة، توافد اليوم إلى المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية المعزّون من الفعاليات الشعبية والاجتماعية والعلمية والرسمية والفكرية والثقافية لتقديم واجب العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الأبرار ، وذلك فی صالة المركز ، وقد تقبّل القائمون على المركز و أساتذته التعازي في أجواء من الحزن والأسى ، وسجّل عدد من المعزين كلمات في سجّل التعازي عبروا فيها عن خالص العزاء والمواساة بهذا الحدث الصادم والمؤسف ، للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادةً وذكر لـ ” البعث ” الدكتور رامز محمد الليوا مدرس اللغة الفارسية في المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية أن هذا الحدث مروّع وصدمة كبيرة ، ليس للشعب الإيراني الشقيق ، وإنما لكل الشعوب الحرّة المقاومة في هذه المنطقة والعالم ككل .

بدوره الأديب الروائي والشاعر عادل شريفي قال إنها حادثة أليمة وخسارة كبيرة لكل محور المقاومة ، ونحن حزينون على من فارقنا ولكن كلنا ثقة بالقادم .

من جانبه، المسؤول الإداري في المركز الثقافي الإيراني عبدالخالق حاج موسى قال نعزّي سماحة الإمام القائد على الخامنئي بهذا المصاب الجلل، ونعزي الشعب الإيراني حكومة وشعباً ونعزي أنفسنا بهذا المصاب لأن الشعبين السوري والإيراني شعب واحد .