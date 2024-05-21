قيادة الحزب بالحسكة تعقد اجتماعا لبحث آلية عمليات التسويق

الحسكة – اسماعيل مطر

عقدت قيادة فرع الحزب بالحسكة اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الفلاحية والفنية والإدارية والأهلية لمناقشة آلية عمليات تسويق الحبوب إلى المراكز الحكومية الموجودة في مدينة القامشلي.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة تأمين كافة مستلزمات التسويق من آليات نقل وعتالة وأكياس خيش وطواقم إدارية وفنية من أجل تسهيل عمليات الشراء، والسماح لهم التوربد بموجب الهوبة الشخصية بدلاً من المنشأ.

من جانبه أكد الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب بالحسكة أنه يتوجب على الفلاحين والمزارعين تسويق حبوبهم إلى مراكز الشراء وهي مهمة وطنية وأخلاقية وأن توريد أية حبة قمح بمثابة رصاصة في صدر المحتل وأعوانه الذين يعرقلون تسويق الحبوب في المحافظة من خلال نصب حواجز لا شرعية وفرض رسوم وضرائب باهظة بحق الفلاحين والمزارعين ومصادرة أرزقاهم.

وبين المحافظ الدكتور لؤي محمد صيوح أنه سوف يتم تأمين كافة المستلزمات وبالسرعة القصوى خلال اليومين القادمين مع خلال تشكيل غرفة عمليات لإدارة عمليات التسويق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحزبية والإدارية والنقابية والمجتمع المحلي سيما وأن عملية التسويق من التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة.

وثمن عبد الحميد الكركو رئيس اتحاد فلاحي المحافظة التسعيرة الجديدة للقمح والتي هي 5500 ليرة سورية للكيلو الغرام الواحد والتي تعتبر مشجعة للفلاحين والمزارعين على التسويق للمراكز الحكومية في المحافظة مضيفا بأن التسعيرة تركت هامشا للربح.