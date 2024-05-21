محافظ حمص: مستلزمات العملية الامتحانية أولوية.. والمحروقات متوفرة لحصاد القمح

حمص – سمر محفوص

عقد مجلس محافظة حمص اليوم جلسته الثانية ضمن دورته العادية الثالثة، وتضمنت مداخلات أعضاء المجلس مناقشة وطرح العديد من القضايا الخدمية ومنها تعبيد الطريق الزراعية في برج عرب _الفوزة _الطاحون نظراً لمعاناة الأهالي وأصحاب الأراضي الزراعية بالوصول إلى أراضيهم وخصوصاً في فصل الشتاء بسبب وعورة المنطقة، علماً أن المحصول الأساسي للأهالي هو القمح.

كما طالب الإعضاء بالكشف على وحدة اتصال قرية المشرفة المستورة لمراقبة صلاحية المدخرات، والتأكد من صلاحية الألواح الشمسية المركبة وتركيب وحدة اتصالات في قرية العكاري، والموافقة على صرف مبلغ مالي من الموازنة العامة لتعبيد الشوارع بمدينة الرستن، علماً أن كافة الطرق بالرستن تحتاج للصيانة، كما طالب الأعضاء بتخصيص باص نقل داخلي مأجور لإيصال الطلاب إلى مراكز الامتحانات وإعادتهم لقراهم نظراً لإلغاء مركز امتحانات الشهادة الثانوية في ناحية نعرة، علماً أن عدد طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي بتلك المنطقة يتجاوز ٢٦٨ طالبا وطالبة، ١٧٠ منهم على خط سير الزيبق نعرة تلكلخ بطول ١٣ كيلو متر.

وركزت المداخلات على تأمين المازوت الزراعي لري محصول الزيتون لهذا الشهر وتطبيق خطة زراعة محصول الشوندر السكري والعمل على حل مشكلة ساقية الري التي تمر بالمدينة لمتع حوادث غرق الأطفال، وضبط الموازين وعمليات استلام محصول الحبوب، وسوء صناعة رغيف الخبز في مخبز الوعر والوليد، وحصر ساعات العمل بوردية الليل في فرن دير بعلبة من أهالي المنطقة، والعمل على ضبط عمليات جني وتسويق محصول القبار بمؤسسات الدولة.

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أشار خلال حضوره جانباً من الاجتماع إلى أن الموضوع الأساسي حالياً هو تأمين مستلزمات إمتحانات الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي، وتوفير المحروقات لنقل الطلاب إلى مراكزهم ريفاً ومدينة، حيث تم تأمين وتجهيز كافة اللوجستيات المطلوبة لذلك، موضحاً أن قلة توريدات المحروقات للمحافظة انعكس على كافة القطاعات، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي مؤمن بشكل جيد بالمحروقات وحصة المزارع محفوظة بالنسبة لحصاد المحصول الاستراتيجي.

وأكد رئيس مجلس محافظة حمص فواز الهاشمي أن المجلس يتابع الطلبات والمداخلات مع الجهات المعنية لافتاً إلى العمل لإحداث سوق شعبية وتنظيمها مع الاهتمام بالبنى التحتية اللازمة، وتجهيز محلات أو سوق مؤقت في منطقة السكن الشبابي لتوفير احتياجات المواطنين.

من جانبه مدير تربية حمص الاستاذ فراس عياش أكد في تصريح خاص لـ”البعث” أنه تم اتخاذ كامل الاستعدادات والتجهيزات مع الجهات المعنية لانطلاق الامتحانات بالشكل الأمثل، وتمت دراسة كافة المشاكل المتوقعة ووضع طرق لحلها وتحديد المسؤوليات، لافتاً إلى أن امتحانات هذا العام تتميز بوجود القانون ٤٤ الناظم والضابط لعمليات الغش وتسهيله.

وأشار مدير الموارد المائية بحمص المهندس ناصر عباس في تصريح لـ”البعث” أنه تم إطلاق رية تكمليلية لمحصول القمح الاستراتيجي وللزراعات الشتوية منذ أيام في قناة ري حمص حماة والتي تغذي الريف الشمالي لحمص والجنوبي لحماة، وأضاف أن حالات الغرق التي حدثت مؤخراً كانت بسبب تخريب جزء من السور المعدني الذي يفصل الساقية عن المارة، وحالياً تقوم المديرية بالتعاون مع المحافظة لإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.