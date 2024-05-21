6 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية.. جيش الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في الضفة وغزة

الأرض المحتلة – عواصم – تقارير

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وبلغ عدد مجازره المرتكبة خلال الساعات الـ24 الماضية 6 مجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ففي غزة أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 85 شهيداً و200 جريح، وأشارت إلى إن عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 228 على القطاع ارتفع إلى 35647 شهيداً و79852 جريحاً.

وفي الضفة استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 9 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم إصابتان خطيرتان خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، بينهم طبيب ومعلم.

ورداً على مجزرة جنين أكدت المقاومة الفلسطينية أنها محاولة يائسة لثني الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة واستمرار لسلسلة جرائم الاحتلال بالقتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق غزة.

وفي سياق الاعتداء على الوحشي على المرافق الطبية ومحاصرتها، خرج مستشفى كمال عدوان شمال غزة من الخدمة، وتم إخلاؤه من الكوادر الطبية والجرحى والمرضى، نتيجة استهداف قسم الاستقبال والطوارئ بقذيفتين من آليات الاحتلال المتوغلة في شمال القطاع، ما يعني خروج جميع مشافي المنطقة من الخدمة بعد خروج مستشفى العودة في تل الزعتر إثر محاصرته من قوات الاحتلال.

في الأثناء طالبت منظمة أكشن إيد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك حصاره عن مستشفى العودة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن حصار الاحتلال للمستشفى أدى إلى منع الوصول إليه أو الخروج منه، وقلل من قدرته على تقديم الخدمات الطبية الأساسية شمال غزة.

ميدانياً.. واصلت المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وإيقاع الخسائر في صفوفها وتدمير عدد من آلياتها. وقالت المقاومة في بيان: “أوقع مقاتلونا عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلى ومصابين بعد تفجير عبوة (صدمية) بهم في منطقة تل الزعتر شمال غزة”، كما أكدت القضاء على 5 جنود للاحتلال في المنطقة ذاتها باستهدافهم بقنبلة يدوية من المسافة صفر.

دولياً.. قالت المسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أديم وسورنو أمام مجلس الأمن الدولي: “بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض، إن الوضع هو كل ذلك وأسوأ”، لافتة إلى أن الوضع يتدهور في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل من البر والبحر والجو.

من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إدانة بلاده استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي كوادر وموظفي المنظمات الإنسانية الدولية في غزة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “نطالب (إسرائيل) بالالتزام بشكل صارم ببنود القانون الإنساني الدولي، وندين الهجمات على كوادر الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الإنسانية العاملين على الأرض، ونؤيد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في كل حالات مقتل أولئك الذين يساعدون الفلسطينيين في النجاة”.

إلى ذلك، طالب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على مدينة رفح، وقال في جلسة لمجلس الأمن: إن “إسرائيل” التي تواجه معارضة قوية من المجتمع الدولي لا تزال تمضي قدما في هجومها واسع نطاق على رفح ما يدفع مرة أخرى مئات الآلاف من سكان غزة إلى النزوح، معرباً عن قلق الصين البالغ ومعارضتها القوية للعدوان الإسرائيلي.

ومن بكين.. جددت الصين دعوتها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ، مؤكدة موقفها الداعم للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي إحاطة صحفية دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين إلى “وضع حد للعقاب الجماعي الذي ترتكبه (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن بلاده “لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية”.