الخامنئي: إيران فقدت مسؤولاً مخلصاً..  مراسم تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه في جامعة طهران

مراسم التشييع في جامعة طهران

ومنذ صباح اليوم، بدأت في جامعة طهران مراسم تشييع ا رئيسي ورفاقه بحضور وفود إقليمية ودولية. واحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في ساحات الجامعة وحولها للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامين الشهداء قبل نقلهم من جامعة طهران حتى ساحة آزادي.

ويشارك 50 وفداً أجنبياً رفيع المستوى في المراسم التي ستقام بعد ظهر اليوم لتشييع الشهداء رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما، وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفداً على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس الشهيد ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين في طهران بحضور المسؤولين والوفود، فيما سيتم توديع جثمان الشهيد رئيسي صباح غد في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في مشهد.

المسيّرات وفرق الإنقاذ الإيرانية هي التي حددت موقع تحطم مروحية الشهيد رئيسي