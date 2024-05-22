الخامنئي: إيران فقدت مسؤولاً مخلصاً.. مراسم تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه في جامعة طهران
طهران-سانا
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن إيران فقدت باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي شخصية بارزة ومسؤولاً مخلصاً وجدياً. وقال الخامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور طهران حالياً لحضور مراسم تشييع الشهداء الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ورفاقهما: “إنه وفق الدستور تقع على المكلف بترأس السلطة التنفيذية محمد مخبر مسؤولية كبيرة، وهو سيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية”.
من جانبه، أعرب السوداني خلال اللقاء عن تعازيه نيابة عن حكومة وشعب بلاده لقائد الثورة الإسلامية وإيران حكومةً وشعباً، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية الحاشدة بتشييع الشهداء تعكس عمق العلاقة بين المسؤولين والشعب.
مراسم التشييع في جامعة طهران
ومنذ صباح اليوم، بدأت في جامعة طهران مراسم تشييع ا رئيسي ورفاقه بحضور وفود إقليمية ودولية. واحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في ساحات الجامعة وحولها للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامين الشهداء قبل نقلهم من جامعة طهران حتى ساحة آزادي.
ويشارك 50 وفداً أجنبياً رفيع المستوى في المراسم التي ستقام بعد ظهر اليوم لتشييع الشهداء رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما، وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفداً على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.
وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس الشهيد ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين في طهران بحضور المسؤولين والوفود، فيما سيتم توديع جثمان الشهيد رئيسي صباح غد في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في مشهد.
المسيّرات وفرق الإنقاذ الإيرانية هي التي حددت موقع تحطم مروحية الشهيد رئيسي
وقالت الهيئة في بيان: “إنه إثر الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس رئيسي والوفد المرافق له ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلاً عن وجود الطائرات الإيرانية المسيرة المتطورة المزودة برادار من طراز “سار” لتنفيذ مهام في شمال المحيط الهندي، وبعدها لمسافة كبيرة عن موقع تحطم المروحية، اضطرت فرق الإنقاذ لبدء عملية البحث بالوسائل الأرضية”.
وأضاف البيان: “إنه في ظل هذا الوضع، وبعد إعلان دولٍ استعدادها للتعاون وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب أي تركيا، ولكن على الرغم من أنها أرسلت طائرة مسيرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وحرارية إلى المنطقة إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب وعادت في النهاية إلى تركيا”.
وجدد البيان التأكيد على أن من قام بمهمة تحديد مكان سقوط المروحية هي المسيرات وفرق الإنقاذ الإيرانية.