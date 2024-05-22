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22-مايو-2024
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العدد 17670 الأربعاء 22-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1155/ الخميس 23-5-2024 / 15 صفحة
وفود شعبية ورسمية تعزي باستشهاد رئيسي ومرافقيه في السفارة الإيرانية بدمشق
فلسفة جديدة لمشروع قانون “ذوي الإعاقة”: هم منتجون وليسوا “مساكين”
فلسطين في دائرة الضوء
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العدد 17670 الأربعاء 22-5-2024
22-مايو-2024
22-مايو-2024
العدد 17670 الأربعاء 22-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1155/ الخميس 23-5-2024 / 15 صفحة
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