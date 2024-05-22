توكايف: سنناقش أكثر من 20 وثيقة في قمّة “شنغهاي للتعاون”

أستانا- وكالات

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أن زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون سيناقشون في أستانا أكثر من 20 وثيقة خلال القمة التي ستعقد يومي 3-4 تموز المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة وزراء الخارجية والأمين العام ومدير اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، مردفاً: “يتحمل مجلس وزراء الخارجية مسؤولية كبيرة في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، وهو أمر مهم لبلداننا. وأقدر عملكم بشدّة في إعداد مجموعة قوية من الوثائق والقرارات التي تم تقديمها إلى المجلس”، كما شدّد على أن هذه المبادئ التوجيهية ستطرح على رؤساء دول المنظمة للنظر فيها.

وتابع: إن قمة أستانا المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون ستعقد تحت شعار “تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين”، وتعكس هذه الأجندة بشكل كامل أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي: ضمان السلام والأمن والتنمية المستقرة في المنطقة، مضيفاً: “إني على يقين أن نتائج عملكم ستتحقق في هذا السياق، و”تسهم في الانعقاد الناجح للاجتماع القادم لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.