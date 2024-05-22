حصاد 40 ألف هكتار من الشعير.. و”أعلاف حماة” جاهزة للاستلام

حماة- ذُكاء أسعد

بلغت المساحات المحصودة من محصول الشعير ضمن مجال زراعة حماة نحو 40 ألف هكتار، علماً أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 134 ألف هكتار غالبيتها في مدينة سلمية وبلدتي صبورة والحمراء وبكميات إنتاج متوقعة 112 ألف طن.

وأوضح رئيس دائرة زراعة سلمية المهندس أسامة سويدان أن مساحة الشعير البعل المزروعة فيها هي 425721 دونماً بكمية إنتاج متوقعة 34731 طناً تقريباً، أما الشعير السقي 6435 دونماً بتقدير إنتاج حوالي 1044 طناً، مشيراً إلى أن نسبة الحصاد بلغت 50% رغم توقف عمليات الحصاد لفترة زمنية من هذا الشهر بسبب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة والبَرَد، لافتاً إلى أن كميات الانتاج تعتبر جيدة في أغلب المناطق، حيث بلغ إنتاج الدونم الواحد بين 70 إلى 100 كغ بالدونم، علماً أنه تمّ البدء بتوزيع 2 ليتر مازوت للدونم الواحد للأراضي المنظّمة أصولاً بناءً على قسيمة ممنوحة من الإرشادية.

وبيّنت المهندسة سوزان السلموني رئيسة دائرة زراعة صبورة، أن المساحة المزروعة بالشعير على مستوى دائرة زراعة صبورة 447414 دونماً، ومن المتوقع إنتاج نحو 29081 طناً، مشيرةً إلى أن عمليات الحصاد شارفت على الانتهاء، حيث تمّ حصاد 95% من الشعير بنسبة 65 كغ للدونم الواحد أي مايزيد عن العام السابق بنحو 30- 40%.

مدير فرع حماة لمؤسسة الأعلاف المهندس تمام نظامي، أشار إلى إنهاء كافة الاستعدادات وجهوزية مراكز الاستلام بشكل كامل، حيث تمّ تحديد ثلاثة مراكز هي “مركز سلحب، مركز سلمية وعين الباد في حماة” للبدء بالاستلام في 26 أيار الجاري بسعر 2800 ليرة للكغ يضاف إليها 200 ليرة من صندوق دعم الإنتاج ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة، كما أن التسليم سيتمّ بأكياس الخيش حصراً مع ضمان إعادة قيمة الأكياس للفلاحين حسب التسعيرة التي تحدّدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.