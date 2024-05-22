أوروبا تنقلب على الكيان الإسرائيلي.. سيلٌ من الاعترافات بدولة فلسطين

الأرض المحتلة -عواصم-تقارير

بعد أن ظنت الصهيونية العالمية أنها في الطريق لإنها القضية الفلسطينية والقضاء على أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم، نتيجة سنوات من العمل على تحويل الأنظار عن فلسطين باختراع معارك جانبية وإثارة القلاقل والفتن في دول الجوار الفلسطيني، بالإضافة إلى العمل على ما يسمى “تطبيع” علاقات دول المنطقة من خلال اتفاقيات كان من المفترض أنها ستعطي الغطاء الشرعي العربي والإسلامي لوجود الكيان المسخ، تأتي التطورات اليومية ضدّ ما تشتهيه السردية الإسرائيلية على صعيد العالم برمته، وتتزايد الاعترافات بفلسطين وقضيتها.

واليوم نرى إسبانيا وإيرلندا والنرويج تقرّر اللحاق بـ9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد ومالطا والاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن بلاده تعترف بالدولة الفلسطينية، مردفاً: إن رئيس حكومة (إسرائيل) بنيامين نتنياهو يواصل تدمير غزة وهو أمر يجب وقفه، ومضيفاً: نحن شعب مسالم، وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة، كما أكد في الوقت نفسه الضغوط التي تواجهها بلاده لمنعها من الاعتراف بدولة فلسطينية، مشدداً على أن إسبانيا عبر الآليات الديمقراطية. كما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، معرباً عن ثقته بأن مزيداً من الدول ستنضم إلى إيرلندا في هذه الخطوة. وأعلن أيضاً رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من الـ 28 من الشهر الجاري، وبموجب الاعتراف ستعتبر النرويج أن فلسطين دولة مستقلة لها الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، وستتركز جميع العلاقات مع فلسطين على القواعد الأساسية للقانون الدولي، فيما يتعلق بالاستقلال والمساواة والتعايش السلمي.

في المقابل رحّبت رئاسة السلطة الفلسطينية وخارجية السلطة بهذه الإعلانات، مشيرتين إلى أنها فعّالة في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وحثت دول العالم على أن تعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

إلى ذلك، هاجم متطرفون مؤيدون للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الطلاب المعتصمين في جامعة ميلانو الإيطالية نصرة للشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان على قطاع غزة، وينتمون إلى مجموعة “لوتا كومونيست”، حيث قاموا بالاعتداء على الطلبة وتحطيم المقاعد وتمزيق اللافتات التي يرفعونها، في وقت هدّد رئيس الجامعة إيليو فرانزيني الطلاب المؤيدين لفلسطين، وطالبهم بإنهاء الاحتجاج بذريعة احتلالهم المساحات الداخلية للجامعة ما يقوّض التخطيط العادي للأنشطة المؤسسية.