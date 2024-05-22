شهيدان بغارة لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد شخصان في غارة لطيران العدو الإسرائيلي المسيّر على بلدة العديسة جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة معادية استهدفت الليلة الماضية منزلاً في بلدة العديسة، ما أدى إلى استشهاد شخصين وتدمير المنزل، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المنازل المحيطة.

وليلاً أطلق العدو عدداً من القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط، كما نفذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

واستمر العدو في إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المذكورة.