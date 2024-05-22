محافظ طرطوس يلتقي رؤساء المراكز الامتحانية

طرطوس-لؤي تفاحة

التقى محافظ طرطوس فراس الحامد بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع الحزب رؤساء المراكز الامتحانية ، إذ أكد المحافظ على أهمية إنجاح استعداد العملية الامتحانية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العامة من أجل تأمين الوصول الآمن للطلاب سواء لجهة توفير وسائط النقل من والى المراكز الامتحانية ،مشددا على أهمية قيام رؤوساء المراكز الامتحانية بدورهم وأن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية المناطة بهم بما يحقق الغاية المرجوة ويضمن توفير الاجواء المطمئنة لأبنائنا الطلبة .

وكان مدير التربية علي شحود قدم شرحاً تفصيلياً حول القانون رقم 42 الناظم للعملية الامتحانية والتعليمات الوزارية الناظمة .

بدوره أوضح قائد الشرطة بأنه تم التأكيد لكافة مدراء المناطق والنواحي لضبط مسار عمل السرافيس العاملة ضمن الخطوط وذلك من أجل ايصال التلاميذ لمراكزهم الامتحانية .