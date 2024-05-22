مروحة تسهيلات لتأهيل الفنادق في مراكز المدن

دمشق- البعث أون لاين

أكد معاون وزير السياحة م. غياث الفراح أنه بتشجيع ودعم حكومي يتم العمل لتأمين وتسهيل عمليات تأهيل الفنادق المتموضعة في مراكز المدن الرئيسية، ومنها دمشق باعتبارها مراكز جذب سياحي، وتؤمن عدداً جيداً من الأسرّة لاستيعاب السياحة الخارجية الوافدة، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها لقطاع السياحة الداخلية.

وتابع: ًبناء على مقترحات وزارة السياحة وافقت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء على مجموعة من التسهيلات، وهي؛ منح التراخيص لأعمال الترميم والتجديد واعادة التأهيل للمباني والمنشآت الفندقية من قبل وزارة السياحة ومحافظة دمشق، مع التقيد بالمعايير الخاصة للمباني الأثرية المسجلة، وإمكانية ترك حرية التعديل ضمن الفراغ المعماري الداخلي للمنشآت، والسماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الترميم على أن لاتتجاوز قيمة المستوردات ٥٠% من كلفة كامل اعمال الترميم، بالإضافة إلى ميزات وتسهيلات أخرى لمنشآت النجمة الواحدة في مدينة دمشق.

ولفت إلى أنه يمكن لأصحاب ومستثمري المنشآت تقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص لتأهيل منشآتهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا المذكورة.