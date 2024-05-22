مصادرة 44 سيارة و78 دراجة نارية مخالفة هذا العام وفق قانون الحراج

دمشق-البعث

بيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة في تطبيق قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، لافتاً إلى أن الآلية التي يتمّ ارتكاب مخالفة فيها تصادر بشكل نهائي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق ما حدّده القانون، منوهاً بأن القانون الجديد تشدّد في موضوع العقوبات لتكون رادعة والهدف هو حماية المواقع الحراجية من أية تعديات.

وأشار ثابت إلى أن عدد الآليات المصادرة خلال عام 2023 بلغ 138 سيارة تنوّعت بين شاحنة، وقاطرة، مقطورة، وبيك آب، وفان، وجرار، بينما تمّ مصادرة 191 دراجة نارية، مؤكداً أن كمية المنتجات الحراجية المصادرة بلغت 611 طناً موزعة على أخشاب أشجار حراجية نحو 95 طناً، وحطب حراجي 491 طناً، وفحم حراجي 13 طناً، ومنتجات حراجية (ورق غار، سماق، قبار، بذور، صنوبر) 12 طناً.

مضيفاً: تمّ خلال هذا العام مصادرة 44 سيارة مخالفة و78 دراجة نارية، وبلغت كميات المنتجات الحراجية المصادرة 145 طناً من خشب أشجار حراجية وحطب حراجي وفحم وورق غار وتورب.