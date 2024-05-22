معاون وزير التربية لـ”البعث”: لا إلغاء لـ”شهادة التاسع” بل تخفيف إجراءات

البعث- علي حسون

حسمت وزارة التربية الجدل الدائر على صفحات التواصل الاجتماعي حول موضوع إلغاء شهادة التعليم الأساسي لتصبح كصف انتقالي، إذ أكد معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي عدم صحة ما يتمّ تناقله، كاشفاً في تصريح لـ”البعث” أن شهادة التعليم الأساسي ستبقى كما هي ولكن سيكون هناك تخفيف للإجراءات الامتحانية فقط لجهة وضع الأسئلة الامتحانية وإجراءات التصحيح على مستوى المحافظة أو المجمع التربوي أو على مستوى المدرسة الواحدة، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار بتفاصيل هذه الإجراءات بعد الانتهاء من امتحانات الشهادتين.