ملك البحرين يزور موسكو للقاء بوتين

يصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، إلى موسكو اليوم، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

وأوضحت الوكالة أن الملك يزور روسيا بناءً على دعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين في 16 أيار.

وأضافت الوكالة: إنه بعد روسيا سيتوجه الملك إلى بكين بناءً على دعوة من رئيس الصين شي جين بينغ، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، وإجراء مباحثات مع الزعيم الصيني تتصل بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين.