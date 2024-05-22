نهائي مرتقب بين ليفركوزن وأتلانتا في النسخة 53 للدوري الأوروبي

البعث- وكالات

يستضيف ملعب أفيفا في مدينة دبلن الأيرلندية أول النهائيات الثلاثة للبطولات الأوروبية الكبرى للأندية، حيث يواجه أتلانتا الإيطالي نظيره باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم، ورغم أن دوري الأبطال هو البطولة الأكبر والأعرق إلّا أن هذا العام سيكون للدوري الأوروبي رونق ومتابعة مختلفة، فطرفا المواجهة لهما طابع خاص، فرجال المدرّب جان بييرو غاسبيريني سيكونون أمام فرصة ذهبية لإحراز لقبهم الأول في 61 عاماً بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا على يد يوفنتوس (0-1) الأسبوع الماضي -لقبهم الوحيد كأس إيطاليا عام 1963- هذا من جهة، كما أنهم يطمحون ليكونوا أوّل فريق يكسر سلسلة انتصارات تشابي ألونسو صانع المعجزات مع الفريق الألماني.

وعلى الطرف الآخر يسعى المدرّب الإسباني الذي تولى مهمته الإدارية وفريقه الألماني يكافح في نهاية جدول الدوري منذ عامين، لينطلق بهم إلى القمة ويحقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب الدوري الألماني بدون أي هزيمة، والدوري الأوروبي ليختتم موسمه دون خسارة، وبهذا يرفع الباير لقبه الأوروبي الثاني، بعد كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988.

وسيفتقد أتلانتا للاعب وسطه الهولندي مارتن دي رون بسبب إصابة عضلية تعرّض لها خلال نهائي كأس إيطاليا، وهي الإصابة التي اعتبرها غاسبيريني “الخسارة الحقيقية” من تلك الأمسية، لكنّ غاسبيريني يعوّل دائماً على العروض الرائعة لنجمي الهجوم سكاماكا ودي كيتلار اللذين سيبدأان على الأرجح أساسيين، فضلاً عن العودة المحتملة للبوسني سياد كولاشيناتس، حيث يطمح المدرّب البالغ 66 عاماً أن يفوز بلقبه الأوّل الكبير خلال حقبته التي انطلقت قبل ثمانية أعوام في النادي وبعد أن خسر المواجهات النهائية الثلاث السابقة.

وبعد خمس مرات كوصيف في الدوري الألماني، أنهى ليفركوزن أخيراً هيمنة بايرن ميونيخ لمدة 11 عاماً، وأنهى الدوري برصيد 90 نقطة، حيث تمّ تحويل الفريق من قبل ألونسو إلى قوة هجومية رائعة وحتى محترمة للغاية، ولوحظ أنهم سجلوا 135 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وفي الوقت نفسه استقبلوا فقط 39 هدفاً.

وما يميّز الباير حرية الاختيار من تشكيلته، فالمنافسة بين اللاعبين على مكانهم مستمر في التدريبات والمباريات المهمّة، وسيعود بييرو هينكابي ولاعب خط الوسط غررانيت تشاكا، بينما سيكون هناك خياران في خط الهجوم بين فيكتور بونيفاسي أو باتريك شيك، ومن المرجح أن يبدأ النجم فلوريان فيرتز، الذي تعافى مؤخراً من إصابة في الفخذ المباراة بعد أن ظهر كبديل ضد أوغسبورغ.

أرقام وتواريخ

– حقق باير ليفركوزن اللقب تحت مسمّى كأس الاتحاد الأوروبي على حساب إسبانيول عام 1988، فيما يعود آخر نهائيّ أوروبيّ لليفركوزن لعام 2002 في نهائي دوري أبطال أوروبا وخسره ضد ريال مدريد.

– المواجهة الوحيدة بين أتلانتا وليفركوزن، تعود لموسم 2022 في الدور الـ16 من الدوري الأوروبي، فاز أتالانتا 3-2 على ملعبه، وتعادل في ألمانيا 1-1.

– آخر انتصار لأتلانتا على فريق ألماني يعود إلى عام 1991، على حساب كولن في كأس الاتحاد الأوروبي.

– أتلانتا فشل مرّتين فقط بالتّسجيل في آخر 25 مباراة بالمسابقات الأوروبية، خسر مباراة واحدة فقط في 12 مباراة خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

– الفريقان الإيطاليّان الوحيدان اللذان سبق لهما الوصول إلى النهائي هما الانتر وروما، وكلاهما خسرا من إشبيلية.

– لم يسبق أن شهدت نهائيات الدوري الأوروبي حالات طرد، كما شهدت نهائيات الدوري الأوروبي مرّتين فقط أهدافاً عكسيّة والحالتين مع فريقين إيطاليّين (روميلو لوكاكو مع الإنتر 2021 ضد إشبيلية- جيانلوكا مانشيني مع روما 2023 ضد إشبيلية).

– ركلات التّرجيح في الدوري الأوروبي حسمت أربعة نهائيات، منها آخر ثلاثة نهائيات.

– النهائي الوحيد الذي حُسم في الأشواط الإضافية هو نهائي عام 2010 عندما فاز أتلتيكو مدريد على فولهام 2-1.