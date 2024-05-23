أغلى ريشة في العالم تباع بمزاد علني

سجّلت أغلى ريشة من طائر هويا النيوزيلندي المنقرض رقماً قياسياً عالمياً بعد بيعها بمبلغ (28,417 دولاراً أميركياً) في مزاد علني. وقالت دار ويب للمزادات إنّ الريشة، التي كان من المتوقع في البداية أن يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار فقط، حطّمت الرقم القياسي السابق الذي كان لريشة من نفس النوع بنسبة 450%.

تسجل أغلى ريشة من طائر هويا المقدّس لدى شعب الماوري. وهو طائر مغرِّد صغير كان معروفاً في نيوزيلندا بقدراته على القفز وريشه الجميل الذي يتميز بطرفه الأبيض عبر الحافة. وفي الماضي كان ريش هويا علامة على المكانة لدى شعب الماوري، إذ غالباً ما كان الزعماء وعائلاتهم يرتدون ريشه كأغطية للرأس ويُقدّم هدية أو يتاجَر به.

وكان هذا النوع من الطيور نادراً قبل وصول الأوروبيين، وأصبح هدفاً لهواة جمع التحف وتجار الأزياء بعد أن اكتسب شعبية بين القادمين إلى نيوزيلندا، ما أدى إلى انقراضه، بحسب متحف نيوزيلندا. وكانت آخر رؤية مؤكدة للطائر تعود إلى عام 1907، ولكن أُبلغ عن مشاهدات غير مؤكدة لمدة عشرين إلى ثلاثين عاماً بعد ذلك وفقاً للمتحف.