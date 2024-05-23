الصين: تدريبات عسكرية في محيط تايوان رداً على الأعمال الانفصالية

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن المتحدث العسكري لي شي قوله: إن التدريبات تشمل دوريات السفن والطائرات التي تقترب من المناطق حول جزيرة تايوان، وعمليات متكاملة داخل سلسلة الجزر وخارجها لاختبار قدرات القتال المشترك للقوات.

وأضاف لي شي: إنّ التدريبات ستكون عقاباً قوياً على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى استقلال تايوان، وتحذيراً شديداً ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.

وتركز التدريبات التي ستُجرى اليوم وغداً تحت اسم “السيف المشترك-2024A” على دوريات جاهزية القتال المشترك من البحر والجو، والسيطرة الشاملة على ساحة المعركة، والضربات الدقيقة المشتركة على الأهداف الرئيسية، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ونقلت “رويترز” عن الجيش الصيني إرساله عشرات المقاتلات وتنفيذ ضربات وهمية خلال المناورات التي بدأت صباح اليوم حول تايوان.