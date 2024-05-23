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23-مايو-2024
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العدد 17671 الخميس 23-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1156 / الجمعة 24-5-2024 / صفحتان
نجاح عملية إخماد النيران في أحد أبنية مصفاة حمص
حريق في مبنى تابع لمصفاة حمص
بحضور الرفيق فاضل نجار… ندوة حوارية حول انتخابات مجلس الشعب
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد 17671 الخميس 23-5-2024
23-مايو-2024
العدد 17671 الخميس 23-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1156 / الجمعة 24-5-2024 / صفحتان
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