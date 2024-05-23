الفيلة تتبادل التحية فيما بينها عبر هذه الإشارات

قام فريق بحثي بدراسة مجموعة من الأفيال في محمية “جافوتا” الطبيعية في زيمبابوي خلال شهري تشرين الثاني – كانون الأول عام 2021 .

وفي إطار الدراسة رصد الباحثون 1014 إشارة حركية و268 تعبيراً صوتياً قامت بها الأفيال لتحية بعضها البعض. واعتمد الفريق البحثي على جمع البيانات من أعلى منصة مرتفعة تطل على مساحة مفتوحة توجد بها بركة مياه، حيث يمكن متابعة الأفيال من جميع الزوايا من مسافة 200 متر. ومن أجل تعزيز آليات تبادل التحية بين الأفيال، اعتمد الباحثون على آلية لفصل الأفيال عن بعضها ثم جمع شملها مرة أخرى. وخلال التجربة، كان حراس المحمية يبعدون الأفيال عن بعضها لمسافة 200 متر عن بعضها لمدة عشر دقائق ثم يسمحون لها بالاقتراب من بعضها مرة أخرى من تلقاء نفسها، مع تكرار هذه التجربة مرتين على الأقل يومياً حتى لا تشعر الأفيال بالتوتر جراء التباعد عن بعضها البعض. ووجد الباحثون أن الأفيال تتبادل التحية عن طريق سلسلة من الإيماءات والأصوات مثل القعقعات عن طريق تحريك الأذن أو فردها، وأنها تقوم بإشارات أخرى عن طريق هز ذيولها أو رفعها لأعلى. وتبين من المتابعة المستمرة أن تحريك الأذن هي أكثر أنواع التحية شيوعا بين الأفيال، وأن هذه الإيماءة هي أكثر انتشاراً بين الإناث عن الذكور. وتلاحظ أيضاً أنه في 71 في المائة من مواقف تبادل التحية، تعتمد الأفيال على وسائل أخرى مثل التبول أو التبرز أو إفراز روائح معينة من بعض الغدد الصدغية التي لا توجد إلا في أجسام الأفيال.