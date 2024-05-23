انهيار مسرح ضخم خلال تجمّع انتخابي في المكسيك

أدّى انهيار مسرح ضخم خلال تجمّع انتخابي سياسي في المكسيك إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين على الأقل.

وتسببت الرياح القوية بانهيار المسرح خلال الحدث المذكور الذي حضره المرشح الرئاسي خورخي ألفاريز ماينز والذي نُقل على أثره إلى المستشفى.

وأعلن الرئيس المكسيكي الحالي عن تضامنه مع عائلات الضحايا بعد انتشار مقاطع فيديو مروّعة أظهرت الدمار على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى الأشخاص وهم يحاولون الخروج من تحت القضبان المعدنية التي سقطت على الحشد الكبير.

وظهر ماينز في مقاطع الفيديو وهو يلوّح للجمهور الذي أدرك لاحقاً أن الشاشة العملاقة الموجودة على المسرح كانت على وشك الإطاحة به.

واندفع ماينز تلقائياً نحو الجزء الخلفي من المسرح لتجنب سحقه.