بحضور الرفيق فاضل نجار… ندوة حوارية حول انتخابات مجلس الشعب

دمشق- البعث

أقيمت بحضور الرفيق فاضل مصطفى نجار، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التنظيم المركزي، في فرع جامعة دمشق ندوة حوارية بمناسبة انتخابات مجلس الشعب.

وركّز الرفيق النجار، على أهمية دور القيادات الحزبية على جميع المستويات، وخاصةً في جامعة دمشق في حثّ الرفاق البعثيين من أصحاب الكفاءات للترشح لمجلس الشعب في دورته التشريعية الرابعة.

وأشار الرفيق عضو القيادة المركزية إلى دور المحكمة الدستورية العليا وأهميتها في الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية والوعي لدى شعبنا، الواضح من خلال الزيادة الملحوظة في عدد المرشحين ومنذ الأيام الأولى من فترة الترشح.

من جهته، أشار الرفيق الدكتور خالد الحلبوني، أمين فرع جامعة دمشق، إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 99، مؤكداً أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي ومسؤولية كبيرة، كما لفت إلى أهمية مشاركة الرفاق في الانتخابات، آملاً أن يكون لفرع جامعة دمشق استئناس حزبي أسوة بالفروع الأخرى.

بدوره، تحدث الرفيق سنان عمار عميد كلية الحقوق عن أهمية انتخابات مجلس الشعب، وأكد أنها استحقاق دستوري بإمتياز بإعتباره الوسيلة الوحيدة والأساسية لإرساء مفهوم السيادة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال اختيار ممثليه للسلطة السياسية، منوهاً بأن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق الأساسية ومن أهم الحقوق السياسية التي يتمتع بها أي مواطن في أي دولة.

من جانبه، أكد الرفيق د. سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية على دور اللجنة القضائية العليا المتمثل بالإشراف على هذه الانتخابات من أجل وصول الأشخاص المناسبين إلى السلطة، مؤكداً على وضع عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب مخالفة تمسّ بسير العملية الانتخابية والحيلولة دون نجاح هذه العملية، مشيراً إلى شروط الطعن بترشيح أحد المواطنين نفسه للانتخابات وعن آلية تقديم طلبات الطعن والجهة التي تقدم إليها.

تخلل الندوة عدد من المداخلات تمت الإجابة عليها من قبل الرفيق عضو القيادة المركزية، والرفاق رئيس الندوة والمشاركين فيها.