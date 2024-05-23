برنامج الأغذية العالمي يحتاج 400 مليون دولار لإطعام الملايين في جنوب قارة إفريقيا

هراري-سانا

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه بحاجة إلى 400 مليون دولار لتوفير الطعام لملايين الأشخاص في جنوب القارة الإفريقية، بعد جفاف أدى إلى تفشي الجوع في أماكن بالمنطقة.

وقال تومسون فيري، المتحدث باسم برنامج الأغذية : “إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يحتاج إلى تمويل عاجل لستة أشهر لدعم جهود الإغاثة من الجفاف في زيمبابوي وزامبيا ومالاوي، بعد انخفاض كمية المحاصيل نتيجة الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، ما أثر على 4.8 ملايين شخص”.

وأضاف: “إن قلة الأمطار أتلفت محاصيل نحو 70 بالمئة من سكان جنوب القارة الإفريقية الذين يعتمدون على المطر في الزراعة”، مشيراً إلى أن ” برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم أيضاً مدفوعات نقدية للمجتمعات التي تعاني الجوع يتطلع إلى شراء حبوب من الأسواق الخارجية”.

ولفت فيري إلى أن ” البرنامج أنفق 14 مليون دولار في آب الماضي لدعم المجتمعات في ليسوتو ومدغشقر وموزامبيق وزيمبابوي”.

وأدت موجات الجفاف المتعاقبة في المنطقة إلى تضاؤل مخزون الحبوب، ما اضطر الدول المتضررة مثل زيمبابوي إلى استيراد الحبوب من الخارج.

والنينيو ظاهرة مناخية تعرقل أنماط الرياح وترفع درجات الحرارة في مناطق من المحيط الهادئ، وقد تؤثر على إنتاج المحاصيل عن طريق تقليل مستويات الأمطار.