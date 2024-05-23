روسيا تحذر الولايات المتحدة وأعضاء من “الناتو” بالتورط في مواجهة مباشرة 

موسكو-واشنطن-تقارير

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “إن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين هو دليل على أن الأحداث المأساوية في قطاع غزة ستثير ردود أفعال لدى الأسرة الدولية التي ترى أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام في المنطقة”.

وأضافت زاخاروفا في تصريح للصحفيين اليوم: “إن المأساة في قطاع غزة والتي لا تزال متواصلة وتودي بحياة عشرات المدنيين يومياً وأسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونشوب أزمة إنسانية غير مسبوقة لا يمكن إلا أن تثير ردود أفعال لدى الأسرة الدولية التي تزداد اقتناعاً بضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين”.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الرسائل الرمزية وما يصدر من بيانات حول المأساة التي يعيشها قطاع غزة غير كافية على الإطلاق، موضحة أن هذه الكارثة الإنسانية أخذت ترتدي طابعاً شاملاً وذلك ببساطة لأنه لم يحدث شبيه لها في السنوات والعقود الماضية.