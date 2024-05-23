روسيا تحذر الولايات المتحدة وأعضاء من “الناتو” بالتورط في مواجهة مباشرة
موسكو-واشنطن-تقارير
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “إن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين هو دليل على أن الأحداث المأساوية في قطاع غزة ستثير ردود أفعال لدى الأسرة الدولية التي ترى أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام في المنطقة”.
وأضافت زاخاروفا في تصريح للصحفيين اليوم: “إن المأساة في قطاع غزة والتي لا تزال متواصلة وتودي بحياة عشرات المدنيين يومياً وأسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونشوب أزمة إنسانية غير مسبوقة لا يمكن إلا أن تثير ردود أفعال لدى الأسرة الدولية التي تزداد اقتناعاً بضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين”.
وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الرسائل الرمزية وما يصدر من بيانات حول المأساة التي يعيشها قطاع غزة غير كافية على الإطلاق، موضحة أن هذه الكارثة الإنسانية أخذت ترتدي طابعاً شاملاً وذلك ببساطة لأنه لم يحدث شبيه لها في السنوات والعقود الماضية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار النرويج في تقييد دخول السياح الروس هو قرار عنصري، وأن موسكو لن تبقى صامتة حياله.
وفي شأنٍ متصل، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن نظام كييف يقوم بأعمال استفزازية يهدف من خلالها إلى توريط الولايات المتحدة وأعضاء من حلف شمال الأطلسي في مواجهة مباشرة مع روسيا.
ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله في بيان نشر على قناة السفارة الروسية على تلغرام تعليقاً على تصريحات سياسيين ومشرعين أمريكيين تطالب بإعطاء كييف فرصة لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في عمق روسيا: “إن مثل هذه التصريحات الاستفزازية خطيرة للغاية ومتهورة”، مضيفاً: “دعوني أؤكد هنا أن هذا النظام توقف منذ فترة طويلة عن طلب الإذن من سادته الغربيين لشن حرب ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية وتنفيذ غارات وحشية باستخدام المنتجات الفتاكة للمجمع الصناعي العسكري التابع لحلف شمال الأطلسي في جميع أنحاء روسيا بشكل شبه منتظم”.
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1740 عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن القوات الروسية واصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية وصدت هجومين لها في مقاطعة خاركوف، كما عززت مواقعها وألحقت أضراراً بالقوات الأوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 8 هجمات، ودمرت 5 ناقلات جند مدرعة إحداهما “أم113” أمريكية، ومدافع وأسلحة غربية الصنع.
وألحقت القوات الروسية خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأسقطت القوات الروسية 6 صواريخ “أتاكمس” أمريكية و3 قنابل موجهة “هامير” فرنسية، و4 صواريخ “هارم” أمريكية، و47 صاروخ “هيمارس” أمريكية و”فامبير” تشيكية و”أولخا” أوكرانية.
كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات دون طيار و 35 صاروخاً أوكرانياً، كانت تستهدف مقاطعة بيلغورود.
وفي لوغانسك، أعلن رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك مقتل شخصين في القصف الأوكراني لمبان سكينة في بلدة ليسيتشانسك أمس.