سورية تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية في مصر

القاهرة- سانا

شاركت سورية في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية وصندوق النقد العربي لعام 2024 التي بدأت أعمالها أمس الأول في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بمشاركة رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات.

ويترأس الوفد السوري المشارك بالاجتماعات العربية السنوية وزير المالية الدكتور كنان ياغي بمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتشكل هذه الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستوى الإقليمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية والتحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.

وفي ختام هذه الاجتماعات شارك وزير المالية في أعمال الدورة العادية الـ 15 لمجلس وزراء المالية العرب، حيث جرى استعراض أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية.

كما ناقش المشاركون بالدورة عدداً من أوراق العمل، منها التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة، وجوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، وتغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها، ومخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية مع وزراء المالية العرب جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي المالي والقضايا المشتركة، وتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة خطط التعاون مع الصندوقين.

يذكر أن اجتماعات الهيئات المالية العربية تعقد بشكل سنوي، وتشمل اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.