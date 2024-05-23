غياب حزين لطائرتنا الشاطئية عن بطولتي غرب آسيا والعرب

دمشق- عماد درويش

أبدت كوادر كرة الطائرة الشاطئية امتعاضها من عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات التي اختُتمت أمس في مدينة العقبة الأردنية، وأبدت أيضاً استغرابها من غياب اللعبة عن البطولة العربية الـ29 للرجال والـ19 للسيدات التي تنطلق اليوم بمشاركة عربية كبيرة (14 فريقاً لكلا الجنسين)، مع العلم أنه تمّ أخذ موافقة سابقة على المشاركة في البطولتين، إلا أن طائرتنا غابت وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة وأن منتخبنا للسيدات كان من الممكن أن يتوّج بإحدى الميداليات البراقة نظراً لخبرة اللاعبات في هذه اللعبة التي سبق لهنّ وأن سيطرن على ألقابها خلال السنوات الماضية، لكن عدم توفر السيولة وتراجع اللعبة محلياً من أهم أسباب غيابنا عن البطولتين.

وحول غياب منتخبنا عن المشاركة في البطولتين، أوضح أمين سرّ اتحاد كرة الطائرة مفيد شريط لـ”البعث” أن الأمر يعود لعدة أسباب، أهمها عدم توفر السيولة المالية اللازمة للمشاركة، حيث تتطلّب المشاركة دفع مبلغ كبير عن مشاركة كل لاعب أو لاعبة، وتمّ التواصل مع الاتحادين (غرب آسيا والعرب)، وتمّ منح خصم خاص للمشاركة وخاصة في بطولة غرب آسيا، وتمّت كافة المراسلات من أجل المشاركة قبل مدة كافية، لكن لم يتمّ منح مدرّبي منتخبنا تأشيرة دخول للأردن، مضيفاً: لم نستطع المشاركة في البطولتين اللتين أقيمتا بتوقيت متقارب، طائرتنا الشاطئية الأنثوية تعتبر من أقوى المنتخبات في غرب آسيا، ولو شاركنا في غرب آسيا لنافست لاعباتنا على المراكز الأولى، نظراً لتواضع مستوى المنتخبات التي شاركت بالبطولة.

وأشار شريط إلى أن هناك عدة بطولات عربية قادمة، ويسعى اتحاد اللعبة من أجل المشاركة فيها في حال سمحت الظروف بالمشاركة فيها، وخاصة المالية، وأهمها المشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات المقرّرة في سلطنة عُمان وفرصة منتخبنا قوية بتحقيق نتائج قوية فيها في حال تمّ الاستعداد لها بشكل جيد، والمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقررة في الأردن، والأمل أن يتمّ الموافقة على المشاركة فيهما.

يُشار إلى أنه في بطولة غرب آسيا التي اختُتمت أمس فاز بلقب السيدات منتخب لبنان وجاء الأردن ثانياً، أما بطولة الرجال ففاز باللقب منتخب عُمان.