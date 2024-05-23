فرض حظر على دخول الروس والصينيين لمنشآت الأسلحة النووية

نيويورك – وكالات

تتواصل خطوات الاستفزاز الأمريكية لكل من روسيا والصين بحجج واهية مثل “المنافسة”، وغيرها من التهم الجاهزة التي يستعملها الغرب لمواصلة نهب شعوب العالم عبر الإخلال بتوازنه.

وفي السياق، أيد الكونغرس الأمريكي، فرض حظر يمنع مواطني روسيا والصين من زيارة المختبرات المرتبطة بقضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة، ومواقع يتم فيها تصنيع الأسلحة النووية.

ووفقاً لـ”RT” جاء ذلك في بيان للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، حيث أشار البيان إلى أنه تم اعتماد تعديل مناسب لمشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2025 سيمنع ما زعم أنه “تجسس من قبل الصين”.