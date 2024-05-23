بحضور عدد من أعضاء القيادة المركزية للحزب.. نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها العام

دمشق- بسام عمار

عقدت نقابة أطباء الأسنان مؤتمرها السنوي العام تحت شعار (النهوض برسالة العلم والمعرفة نحو مواقع التقدم والبناء والإنتاج) بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب صفوان أبو سعدى، رئيس مكتب النقابات المهنية المركزي، وجومانة النوري، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي، وأيمن الدقاق، رئيس مكتب الفلاحين المركزي، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وسيناقش المؤتمر التقرير المقدم وخطة العمل المستقبلية ومقترحات الفروع.

وأكد الرفيق أبو سعدى، أن النقابات هي الرديف الحقيقي للحزب من خلال ما تمتلكه من خبرات وكفاءات وطنية باختصاصاتها، والتي أغنت العمل النقابي والمهني واستطاعت خلال العقود الماضية عكس الصورة المشرقة للحزب بعملها والتطور الكبير الذي شهده العمل النقابي في سورية، منوها بأهمية مؤتمرات النقابات الطبية كونها تجمع الجانبين المهني والعملي وكلاهما مكمل للآخر، وبالتالي توصياتها مهمة ويجب الاستفادة منها، مشدداً على العمل النقابي هو عمل قيادي .

وأضاف: رغم كل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي من حصار وإرهاب إلا أن خدماته لم تتوقف، والقيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد تدعم هذا القطاع، وخلال الفترات السابقة تم إعادة تأهيل وافتتاح عدد من المنشآت الصحية الهامة وبعضها بدعم المجتمع الأهلي، داعياً إلى تعزيز التشاركية معه وإطلاق المبادرات الطبية الوطنية، ولاسيما الموجهة إلى جرحى والشهداء، والاهتمام بالبحث العلمي كونه أساس التطور المهني والوطني، كما أكد على دعم المكتب للعمل النقابي لانجاحه وتذليل الصعوبات التي تواجه، متمنياً للمؤتمر النجاح في أعماله والخروج بتوصيات تطور العمل.

بدوره، وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، ذكر أنه رغم التحديات والصعوبات تواصل الوزارة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين عبر مشافيها ومراكزها الصحة وتأهيل المنشات المتضررة بنتيجة الإرهاب ووضعها بالخدمة وافتتاح مشافي ومراكز جديدة، حيث تم افتتاح عدد منها وبسعات سريرية جيدة وتزويدها بأحدث الأجهزة، مشيراً إلى أن تعزيز الواقع الصحي وتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتحكم بالأمراض هاجساً لوزارة الصحة.

وأضاف الوزير: وصل عدد الخدمات الصحية المقدمة العام الحالي إلى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون خدمة مجانية وشبه مجانية، مبيناً أن خدمات صحة الفم والأسنان ما زالت الوزارة توفرها مجاناَ رغم ارتفاع تكاليفها، وذلك من خلال ٨٠٠ عيادة في المشافي والمراكز الصحية الموزعة على كل المحافظات، يضاف إليها المراكز التخصصية النوعية لطب الأسنان التي تقدم خدمات علاجية تخصصية مثل الجراحة الفكرية الصغرى والكبرى والتقويم واللثة، وقريباً سيتم افتتاح قسم المداواة اللبية في حماة، كما لفت إلى أن المشافي قدمت أكثر من ثلاثين ألف خدمة متعلقة بصحة الفم والأسنان منذ بداية العام.

من جانبه، نقيب أطباء الأسنان الدكتور زكريا الباشا ذكر أن النقابة عملت بشكل أساسي على دعم البحث العلمي للفروع وتأمين المزيد من اللقاءات العلمية لرفع السوية العلمية للزملاء الخريجين حديثاً بشكل خاص، وتمت إقامة المؤتمرات العلمية الهامة في عدة محافظات، وكانت مؤتمرات ناجحة وحققت الفائدة المرجوة، إضافة إلى الدورات التخصصية والأيام العلمية ودورات الزمالة بمختلف الاختصاصات، لافتاً إلى التطور الكبير بأعداد الخريجين والعمل على تأمين فرص عمل لهم، ومشدداً على أن النقابة تولي موضوع الربط الالكتروني مع الفروع كل الاهتمام.

حضر المؤتمر الرفاق أميني فرعي الحزب بدمشق وريفها، ومحافظا دمشق وريفها.